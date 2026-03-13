Il derby Venezia-Padova vietata ai tifosi ospiti: arriva la nota del club lagunare
Mancava solo l'ufficialità ed ora è arrivata anche quella. I tifosi del Padova, residenti nella provincia, non potranno essere al Penzo di Venezia per la gara del turno infrasettimanale di Serie B a causa del divieto emesso dall'Osservatorio. Questo il comunicato ufficiale:
"A seguito delle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive per l’individuazione di adeguate misure di rigore, Venezia Fc comunica che è vietata la vendita dei biglietti in tutti i settori dello stadio Penzo ai residenti nella provincia di Padova. I non residenti nella provincia di Padova potranno acquistare i biglietti per il settore ospiti, online e presso i rivenditori ufficiali Vivaticket, solo se in possesso della Supporters Card del Calcio Padova.
La vendita per il settore ospiti inizierà venerdì 13 marzo alle ore 15:00 e terminerà alle ore 19:00 di lunedì 16 marzo. Intero € 28,50 (il ticket comprende il servizio di trasporto acqueo dedicato dal Venice Gate Parking allo Stadio “Penzo” e viceversa, non consente l’accesso ad alcun altro servizio di trasporto pubblico).
Il settore non è attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie. Si ricorda che i biglietti del Settore Ospiti NON saranno in vendita ai botteghini dello stadio il giorno della partita: si raccomanda, pertanto, ai tifosi ospiti di non arrivare a Venezia sprovvisti di titolo d’accesso. In ottemperanza alla vigente normativa è previsto che ciascun biglietto sia intestato all’effettivo utilizzatore".
Gli ultras biancoscudati hanno comunque fatto sapere che partiranno comunque alla volta di Venezia nonostante i divieti.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.