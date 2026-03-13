Barranco: "Mi ispiro a CR7. A Pesaro posso crescere grazie ai tanti calciatori esperti"

“Mi ispiro allo stile di vita di Cristiano Ronaldo. Con la sua costanza ha portato il calcio su un altro livello”. L’esterno mancino della Vis Pesaro Gioacchino Barranco ha le idee chiare su cosa vuole fare da grande anche se il suo è un ruolo ben diverso da quello del campione portoghese. Arrivato a gennaio nel club marchigiano che milita in Serie C dalla Primavera del Torino è stato il neo acquisto più utilizzato da mister Stellone con sette presenze in otto convocazioni.

“È la prima volta in vita mia che vivo solo. Sia il mister che i compagni mi stanno aiutando molto, neanche nei primi sei mesi di questa stagione a Torino vivevo solo. - ha spiegato il classe 2007 nativo di Cefalù – Per compiere il salto dalla Primavera alla Serie C volevo un gruppo composto da gente esperta e credo che l’opportunità fornita dalla Lega Pro a ragazzini come me di condividere lo spogliatoio con giocatori dalla carriera importante sia molto formativa”.

Spazio poi alla scelta di Pesaro come tappa della sua carriera: “Credo che l’opportunità fornita dalla Vis Pesaro, grazie al V Park, sia quella giusta per crescere, ci sono tutti i mezzi per farlo ed è una nostra grande arma, così proprio come lo è questa società. Qui ho infatti trovato una dirigenza che crede tanto in ciò che fa e che sta investendo molto. - conclude Barranco al Resto del Carlino - Posizione? In passato ho giocato sia da braccetto nella difesa a tre, che da terzino in quella a quattro ma ho anche fatto l’esterno di un centrocampo a cinque. Non ho preferenze. A diciotto anni l’obbiettivo è quello di migliorarmi ogni giorno”.