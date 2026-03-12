TMW Radio Bucchioni: "Juve, è Spalletti che cerca un contratto breve. E vi spiego perché"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Enzo Bucchioni.

Juve, ci crede a un rinnovo di un solo anno per Spalletti?

"C'è un precedente che ha segnato Spalletti, quello con l'Inter. Lì è rimasto fermo due anni e ha rinunciato a certe offerte. E' rimasto perché ferito nell'orgoglio, ma è stato un cappio professionale per lui. Lo ha condizionato. Alla fine credo sia lui che vuole contratti brevi, perché vuole mettersi in gioco e non vuole rimanere in un posto solo per un contratto. Sarebbe giusto pensare a un rinnovo pluriennale, ma è un momento particolare di un personaggio particolare. E' un uomo del dubbio oggi, un contratto è un pezzo di carta per come ragiona oggi. Dopo la Nazionale credo sia cambiato il suo modo di approcciarsi, vuole sentirsi veramente apprezzato e riconosciuto. Oggi il problema non è l'ingaggio ma il fargli una bella squadra, per poter dimostrare chi è".

Inter-Atalanta, che ne pensa?

"Sarà difficile per l'Inter. La sconfitta nel derby può lasciare delle scorie e condizionarti? Se sei una grande squadra riparti subito. Se si incrinano delle certezze e subentra la paura come lo scorso anno di non vincere nulla, diventa complicata. questa partita ci dirà il futuro del campionato. Vedremo la reazione al ko in Champions l'Atalanta, può convogliare tutte le sue energie in questa sfida. Di sicuro sarà una partita complicata per entrambe".

Fiorentina tra coppa e campionato:

"Ci sono delle priorità nella vita, e ora è quella di salvarsi in campionato. Oggi la coppa è meno importante, quindi serve un abbondante turnover stasera, perché le prime scelte ti servono al massimo lunedì. Lunedì devi assolutamente vincere, altrimenti la Serie B si concretizza, visto il calendario".

Milan, come vede Kean per la prossima stagione?

"Può essere la volta buona per la cessione di Leao. Tutti gli anni aspetti l'ultimo step di crescita, ma non arriva. Se prendi Kean, devi andare sul 4-3-3 con due esterni veri".