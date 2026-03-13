TMW Roma, Gasperini e il nuovo sponsor: "Maglia più piena. Speriamo di chiudere in bellezza"

Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, è intervenuto in occasione della presentazione di Eurobet.live come nuovo main sponsor del club giallorosso: “È una maglia più piena, ci mancava questo effetto. Sappiamo benissimo l’importanza degli sponsor, in particolare di uno così prestigioso e importante, per l’investimento che fanno sulla società e di riflesso sulla squadra.

Ci auguriamo tutti che sia un momento felice, perché è deciso per la stagione e speriamo anche fortunato”.