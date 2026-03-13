Castori avvisa il suo SudTirol: "Il Pescara è la squadra più in forma del momento"

"È stata una settimana molto impegnativa sotto l'aspetto dei volumi di lavoro, in vista di questo appuntamento molto difficile abbiamo accantonato la sconfitta contro l'Entella, gara nella quale non abbiamo espresso il meglio di noi stessi, per affrontare una delle formazioni più in forma di questo periodo, che non è certo quella vista all'andata": esordisce così, all'antivigilia della sfida contro il Pescara, il tecnico del SudTirol Fabrizio Castori, che ha parlato del match della 30ª giornata del campionato di Serie B.

Prosegue: "Contro i liguri siamo stati poco brillanti, ma comunque voglio ribadire che non è stata una sconfitta drammatica, la gara è stata determinata da un episodio. Le gare vanno affrontare una alla volte, il calcio va vissuto alla giornata. L’importante, quindi, è mantenere la concentrazione ed essere focalizzati sulla prossima partita"

Il discorso conclusivo va quindi poi alla rosa: "Dopo 28 gare è normale che qualche giocatori paghi di fisico, non a livello di condizione, ma Pecorino lo abbiamo a disposizione, c'è solo da vedere quando sarà funzionale al 100% perché ha una protezione sulla mano, e anche Kofler è recuperato. Pietrangeli invece è ancora fuori, ma a prescindere da chi andrà in campo avere delle difficoltà a livello di incidentalità è una cosa normale, non ne dobbiamo fare un dramma".