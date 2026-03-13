Roma, Gandler: "Lieti di annunciare l'accordo con Eurobet.live. Abbiamo progetti importanti per il centenario"

La Roma ha annunciato l'accordo con Eurobet.live come nuovo Main Sponsor. Per l'occasione, il club ha organizzato una conferenza stampa in cui è intervenuto il Chief Business Officer Micheal Gandler. Di seguito, le sue parole.

Prende la parola Gandler...

"Sono molto contento di essere qui. È un momento importante per il club, per il nostro futuro. Per me è una piccola storia. La prima settimana che sono arrivato qui ho conosciuto Andrea di Eurobet. Tutti sanno che il prossimo anno è un anno storico. Noi siamo lieti di avere un partner con progetti dedicati anche al centenario. Vogliamo che sia un percorso lungo che coinvolga tutti. Sfortunatamente è un po’ presto per questo”.

Quale cosa ti ha colpito di più nei colloqui?

“Sempre l’approccio. Una discussione sempre onesta e trasparente anche nei momenti difficili. Per aprire la porta un tifoso ti aiuta ma per chiudere è più difficile perché tutti già sanno e lui è stato meraviglioso per chiedere di più e noi siamo stati bravi a mantenere il muro”.

Ci sarà lo sponsor anche nel centenario?

“Il centenario sarà l’anno prossimo e abbiamo progetti per questo con il nostro sponsor. Stiamo facendo anche delle attività per celebrare questo evento e servirà un’altra conferenza stampa”.

Quali sono i prossimi obiettivi?

“Difficile dirlo. Non possiamo condividere la maglia in 20 pezzi. Loro hanno acquistato l’esclusiva (ride, ndr). Ci sono obiettivi anche su hospitality e merch. C’è già la maglia in vetrina”.