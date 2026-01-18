Antognoni ricorda Commisso: "Era innamorato del calcio. Giocare a Bologna? Ci sta"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'attuale capo delegazione della Nazionale Under 21 Giancarlo Antognoni ha parlato di Rocco Commisso. Il campione del mondo 1982 ha raccontato come il patron viola fosse arrivato con buonissimi propositi e "credo che lo abbia dimostrato con i fatti". "Che poi i risultati sportivi non siano sempre stati all’altezza delle aspettative - ha continuato - ok; ma resta il fatto che la Fiorentina è arrivata anche a giocarsi tre finali, roba non da tutti e anche questo aspetto è giusto ricordarlo".

Si è discusso sul giocare o meno oggi contro il Bologna ma l'ex 10 ha proseguito: "Rocco era innamorato del calcio e a volte credo che anche giocare possa avere una valenza importante: in questo caso, facendolo a nome suo, si gioca per ricordarlo davanti a uno stadio intero. Quindi ci sta".

Da Astori a Barone non è certamente un momento facile per il club viola, "davanti a certe cose la parte calcistica conta giustamente meno: è uno dei momenti più brutti ed è chiaro" ha proseguito la bandiera viola che poi ha provato a parlare del momento calcistico della squadra di Vanoli sottolineando che non si poteva pensare che potesse andare tutto così. "Ma magari qualche responsabile è emerso...- ha concluso -. Come se ne esce? Semplice: con i risultati".