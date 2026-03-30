Antonelli, Bezzecchi e il Sunshine Double di Sinner: una domenica azzurra, ora Bosnia-Italia

Una vittoria azzurra tira l’altra? È la speranza di Gennaro Gattuso e della sua Nazionale, in vista della finale dei playoff per l'accesso ai Mondiali di calcio 2026 con la Bosnia ed Erzegovina di martedì. Peccato per la coppia Errani-Paolini, arresasi in finale a Miami a Siniakova-Townsend. Ma negli altri sport è sta una domenica decisamente azzurra.

Ha aperto le danze Kimi Antonelli, diciannovenne pilota di Formula 1 bolognese, capace di vincere davanti a Lucas Piastri il Gran Premio del Giappone e scappare in vetta alla classifica della F1. Gli ha fatto seguito il trionfo di Marco Bezzecchi, ventisettenne motociclista riminese, che si è invece imposto in MotoGp negli Stati Uniti, tallonando Martin in classifica generale.

Infine, ecco il solito Jannik Sinner. Il tennista altoatesino si è infatti imposto su Lehečka nella finale del Masters di Miami, interrotta più volte per le copiose piogge della Florida e infine conclusa nella notte italiana. Con questo successo, Sinner diventa il primo tennista dal 2017 (Roger Federer l’ultimo a riuscirci), e l’ottavo in assoluto, a conquistare il Sunshine Double, cioè la vittoria nella stessa stagione a Indian Wells e Miami. Un bell’antipasto per Gattuso e i suoi.