Politano e la rivincita azzurra. Il Mattino: "L'Italia ha scacciato i fantasmi"

La parabola di Matteo Politano rappresenta la perfetta metamorfosi di un calciatore capace di risorgere dalle proprie ceneri. Come sottolineato da Il Mattino, l'esterno del Napoli è passato dall'essere l'oggetto misterioso della gestione di Luciano Spalletti — che gli preferiva Zappacosta nella sfida decisiva in Norvegia — a diventare un punto fermo della Nazionale. Nonostante lo scudetto vinto da protagonista con Antonio Conte, il rapporto con il precedente CT non era mai decollato, ma in meno di un anno tutto è cambiato: oggi Politano è un "tuttocampista" imprescindibile per l'equilibrio tattico degli azzurri.

Il quotidiano analizza come il calciatore abbia ritrovato centralità con l'approdo di Gennaro Gattuso sulla panchina dell'Italia. Il tecnico, che lo volle fortemente a Napoli nel 2020 prelevandolo dall'Inter grazie al lavoro del DS Giuntoli, punta ora tutto su di lui per la delicatissima sfida di Zenica contro la Bosnia. In attacco resta vivo il ballottaggio tra Retegui e Pio Esposito, ma la maglia di Politano non sembra essere in discussione, forte anche di un contratto blindato con il club partenopeo fino al 2028.

Parallelamente, tiene banco il caso sollevato da un video virale che ritrae Dimarco, Vicario e lo stesso Pio Esposito festeggiare il passaggio del turno della Bosnia. L'esterno dell'Inter è intervenuto duramente per rispedire al mittente le accuse di arroganza, difendendo il rapporto di amicizia con Edin Dzeko e criticando la gestione mediatica della Rai. In vista della trasferta bosniaca, Gattuso dovrà fare a meno di Giovanni Di Lorenzo: il capitano del Napoli resterà in sede per proseguire la riabilitazione, con l'obiettivo di tornare in campo per fine aprile.