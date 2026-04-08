Real-Bayern uno spot per il calcio: Olise incanta, gli ospiti vincono ma non chiudono i conti

Il Santiago Bernabéu ha vissuto un’altra notte europea di rara magia, di quelle che definiscono il senso stesso della Champions League. Stavolta, però, a trionfare è stato il Bayern Monaco, capace di imporsi 2-1 sul Real Madrid nell’andata dei quarti di finale, spezzando un tabù che durava da 14 anni.

Una vittoria che va oltre il risultato e racconta una superiorità tecnica e mentale evidente per lunghi tratti. Il Bayern ha aggredito la gara fin dai primi minuti, imponendo ritmo, pressione e qualità. Il simbolo di questo dominio è stato Michael Olise, autore di una prestazione totale, devastante: sulla fascia destra è stato un incubo costante, soprattutto per Carreras, e in ogni sua giocata ha trasmesso la sensazione di poter spaccare la partita.

Eppure, a decidere il match sono stati altri: Luis Díaz ha colpito allo scadere del primo tempo, mentre Harry Kane ha gelato il Bernabéu a inizio ripresa. Due gol pesanti, arrivati nei momenti cruciali. Il Real, però, è rimasto fedele alla propria natura e non è stato spazzato via. Si è aggrappato al talento di Kylian Mbappé, che pur tra errori e imprecisioni ha riaperto la gara con il gol del 2-1, restituendo speranza anche in vista del ritorno. A blindare il successo degli ospiti ci ha pensato poi un monumentale Manuel Neuer, decisivo con almeno tre interventi straordinari. Il Bayern ha messo una seria ipoteca sulle semifinali ma ha avuto il demerito di non chiudere i conti quando avrebbe potuto. E il Real, in Europa, non muore mai: il ritorno promette ancora scintille.