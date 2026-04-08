L'Arsenal passa al 91' con Havertz. Lo Sporting sbatte su Raya, finisce 0-1 a Lisbona

L'Arsenal si prende l'andata dei quarti di finale di Champions con la solita prova concreta e un gol in pieno recupero firmato da Kai Havertz: Arteta sfrutta nel modo migliore possibile la panchina lunga a sua disposizione e ha la meglio su uno Sporting CP molto coraggioso che è andato anche più volte vicino al gol, prima di arrendersi all'inserimento del tedesco in pieno recupero. I meriti dei lusitani sono però misurabili dal premio di migliore in campo, andato a David Raya, tornato titolare dopo due occasioni concessa a Kepa, e mal sfruttate dallo spagnolo.

Queste le parole di Arteta a fine gara: "Sapevamo perfettamente che qui sarebbe stato difficile, sono in tante le squadre che Abbiamo dominato in alcuni momenti, non siamo riusciti a sostenere meglio l'attacco, però alla fine chi è entrato ha fatto la differenza e questo è accaduto spesso durante la stagione. Raya? Fondamentale, in Champions è così, le gare si decidono nelle due aree. Dowman? Il dubbio di metterlo titolare l'ho avuto specie per quello che ha fatto in coppa, ha dimostrato di poter fare la differenza anche in Champions".