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Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 aprile

Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 aprileTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 01:00Serie A
Daniel Uccellieri
Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

CONTE PROSSIMO CT DELL'ITALIA? DE LAURENTIIS: "SE ME LO CHIEDESSE LO LIBEREREI, MA NON CREDO LO FARÀ". INTER, PER VICARIO PRONTO UN CONTRATTO DI 4 ANNI. IL TOTTENHAM CHIEDERÀ 17-20 MILIONI. RITORNO DI FIAMMA PER DIABY: AUSILIO LAVORA AI FIANCHI L'AL ITTIHAD E IL PREZZO CALA. IL GOL ALLA ROMA CAMBIA IL DESTINO DI CALHANOGLU? ORA È IL TURCO A SPINGERE PER IL RINNOVO

Nel dibattito sul possibile futuro commissario tecnico della Nazionale italiana sta emergendo con sempre maggiore insistenza il nome di Antonio Conte. A dar credito a queste voci ci ha pensato lo stesso tecnico del Napoli ieri sera al termine della vittoria contro il Milan, dichiarando che se fosse il presidente della federazione si terrebbe in considerazione e aggiungendo: "Mi lusinga, perché rappresentare il proprio Paese è qualcosa di bello. Io ho un altro anno di contratto e a fine stagione mi incontrerò con il presidente". E a proposito di presidente, sono arrivate le parole in merito di Aurelio De Laurentiis, intercettato a Los Angeles dalla redazione di CalcioNapoli24.it alla premiere statunitense del documentario 'Ag4ain'. Queste le parole del patron azzurro: "Liberarlo per la Nazionale? Se me lo chiedesse Antonio penso che direi di sì, ma poiché è un uomo intelligente fintanto che non esiste un interlocutore serio, e finora non ce ne sono stati, penso che lui desisterebbe nell'immaginarsi a capo di una cosa completamente disorganizzata". De Laurentiis ha anche parlato del possibile futuro presidente della FIGC, facendo il suo nome preferito: "Voto per Giovanni Malagò. Sarebbe perfetto per fare il commissario prima e il presidente poi di una nuova federazione".

L'Inter vuole riportare Guglielmo Vicario in Italia e sarebbe pronta a offrire un quadriennale da circa 3 milioni netti a stagione. Per convincere il Tottenham a cedere il portiere 29enne potrebbero essere necessari tra i 17-20 milioni di euro, fa sapere oggi l'Interista. E' l'italiano la scelta di Ausilio per la porta del futuro, con Sommer che lascerà il posto da titolare.

L'Inter torna a pensare a Moussa Diaby, rivelatosi a Crotone nel 2018, ora all'Al Ittihad in Arabia Saudita. A gennaio la squadra mercato nerazzurra ci ha provato seriamente, offrendo 30 milioni con un'operazione pluriennale per dare a Chivu un rinforzo importante per l'attacco in vista della seconda parte di stagione. Invece in fondo PIF chiedeva un pagamento in un anno dopo aver speso 60 milioni per averlo dall'Aston Villa, mette in evidenza gazzetta.it. Poi le cose si sono complicate ulteriormente per la contemporanea ribellione di Benzema (passato all'Al Hilal) e la conseguente chiusura ad altre cessioni. Diaby in questi mesi ha giocato poco ed è chiara la sua voglia di vestire la maglia nerazzurra. Ausilio ci sta lavorando per l'estate e molti segnali fanno capire che il prezzo può scendere, anche perché il rapporto del giocatore con il suo attuale club è davvero ai minimi storici.

Un gol che può cambiare il futuro, sia a breve che a lungo termine. Il gol in pieno recupero di primo tempo realizzato da Hakan Calhanoglu contro la Roma non solo potrebbe aver definitivamente consegnato all'Inter il suo 21esimo scudetto, visti i sette punti di vantaggio che adesso i nerazzurri hanno sul Napoli, ma potrebbe anche riscrivere il destino del turco sotto la Madonnina. La Repubblica, infatti, riferisce importanti aggiornamenti sul classe '94, il cui contratto scadrà nel giugno del 2027 e su cui vi è da tempo l'interesse del Galatasaray. Secondo quanto riportato dal quotidiano adesso sarebbe lo stesso centrocampista a spingere per rinnovare il proprio contratto con il club di Via della Liberazione. La decisione finale, dunque, spetta all'Inter, con Cristian Chivu che si starebbe muovendo in prima persona per convincere la società a blindare il turco, considerato indispensabile e autore di dieci gol e cinque assist in tutte le competizioni finora.

UN CANDIDATO IN MENO PER L'ITALIA. CARLO ANCELOTTI RINNOVA COL BRASILE FINO AL 2030, TUTTI I DETTAGLI. AARON RAMSEY DICE ADDIO AL CALCIO: L'EX JUVE SI RITIRA A 35 ANNI. LO ATTENDE UN ALTRO FUTURO. A 33 ANNI MAGUIRE RINNOVA CON IL MANCHESTER UNITED FINO AL 2027, CON OPZIONE INCLUSA

Un candidato in meno per la Nazionale italiana (sempre se di candidato si poteva parlare). Carlo Ancelotti sarà il commissario tecnico del Brasile fino ai Mondiali del 2030 (che si disputeranno in Spagna, Portogallo e Marocco). Secondo quanto riportano le ultimissime di ESPN Brasil, infatti, l'intenzione di rinnovare l'attuale contratto dell'allenatore italiano, valido fino alla fine di luglio di quest'anno, è già stata verbalizzata dalla CBF (la Federcalcio brasiliana) e dallo stesso Ancelotti. Un accordo che deve essere solo formalizzato per iscritto prima dell'annuncio ufficiale, e che vedrà la fumata bianca già nei prossimi giorni. Sempre secondo ESPN Brasil, la Federcalcio brasiliana in queste ore ha definito i dettagli del nuovo contratto che verrà firmato, inviando la bozza allo stesso Ancelotti. In pratica, si attende soltanto la sua firma. Una mera formalità, visto che i dettagli messi per iscritto sono già stati concordati tra le parti nel corso di colloqui nelle scorse settimane: in questo senso, viene specificato come Ancelotti abbia incontrato i rappresentanti legali della CBF durante le partite disputate a fine marzo a Orlando (Stati Uniti), dando la sua approvazione verbale definitiva all'accordo. Vengono svelati e confermati anche i dettagli economici del nuovo contratto. Ancelotti manterrà lo stesso stipendio già concordato nel maggio 2025, ovvero 10 milioni di euro all'anno (59,3 milioni di reais ). Con quasi 5 milioni di reais al mese, trattasi del più alto mai pagato a un allenatore della nazionale brasiliana. Su precisa richiesta dello stesso Ancelotti alla CBF, cambiano invece i compensi per lo staff: i suoi assistenti diretti Paul Clement e Francisco Mauri, il preparatore atletico Mino Fulco e l'analista delle prestazioni Simone Montanaro riceveranno un aumento di stipendio. Altra particolarità, il nuovo contratto sarà suddiviso in due parti: un accordo iniziale di due anni e un rinnovo automatico già concordato per ulteriori 24 mesi, per un totale di 48 mesi fino appunto ai Mondiali del 2030. Infine, un ultima precisazione sulle tempistiche della tanto attesa firma. Dato che Ancelotti si trova in Canada con la sua famiglia per le prossime settimane, l'accordo sarà "virtuale", ovvero tramite firma digitale, una pratica comune nelle trattative attuali.

L'Arsenal è stata la squadra dove ha lasciato un'impronta significativa, con 369 presenze, 64 gol e 60 assist. Un trampolino di lancio nella ambitissima Premier League, poi l'esperienza nuova in Serie A e alla Juventus prima di indossare le maglie di Nizza, Rangers, Cardiff (dove è cresciuto) e infine UNAM Pumas in Messico. Oggi per Aaron Ramsey è arrivato il momento di appendere gli scarpini al chiodo e dire addio al calcio giocato. A 35 anni e da ex capitano del Galles, abbandona dunque le vesti di calciatore. Rimasto svincolato dopo l'addio dal club di Liga MX l'anno scorso, dovrebbe ora intraprendere la carriera di allenatore. Ramsey si ritira come uno dei più grandi giocatori della storia della Nazionale dei draghi rossi, con un bottino di 21 reti in 86 apparizioni e avendo rappresentato il suo paese in tre grandi tornei internazionali. Ramsey ha annunciato la sua decisione sui social media: "Questa non è stata una decisione facile da prendere. Dopo molte riflessioni, ho deciso di ritirarmi dal calcio", ha scritto di suo pugno. "In primo luogo, voglio iniziare dal Galles. È stato un privilegio indossare la maglia gallese e vivere così tanti momenti incredibili. Non sarebbe stato possibile senza l'incredibile contributo di tutti gli allenatori sotto cui ho giocato e di tutto lo staff che mi ha aiutato in molti modi". "Al Red Wall. Siete stati presenti nella buona e nella cattiva sorte! Siete stati lì nei momenti alti e in quelli bassi, e siete stati una parte essenziale e indispensabile del nostro successo. Non potrò mai ringraziarvi abbastanza. Abbiamo passato tutto insieme ed è stato un onore rappresentarvi. Diolch", ha aggiunto. "In secondo luogo, grazie a tutti i club in cui ho avuto la fortuna di giocare. Grazie a tutti i dirigenti e allo staff che mi hanno permesso di vivere il mio sogno e di giocare ai massimi livelli. E un enorme grazie a mia moglie, ai miei figli e a tutta la mia famiglia. Senza di voi al mio fianco in tutto questo percorso, nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile".

Harry Maguire ha firmato un nuovo contratto con il Manchester United fino al giugno 2027, con un'opzione per un ulteriore anno. Inizialmente aleggiavano dei dubbi sulla permanenza del difensore di 33 anni a Old Trafford, sebbene abbia collezionato 266 presenze e ha vinto la Carabao Cup e la FA Cup da quando è arrivato al club nel 2019. Quasi 7 anni di matrimonio e un possibile divorzio per via di un ingaggio tutt'altro che contenuto, vicino alle 190mila sterline a settimana. All'incirca 11 milioni di euro a stagione. Alla fine invece il rinnovo è stato siglato e mister 90 milioni resterà a difendere la maglia del Manchester United.
"Rappresentare il Manchester United è l'onore più grande. È una responsabilità che rende me e la mia famiglia orgogliosi ogni singolo giorno", ha esordito ai microfoni ufficiali. "Sono felice di prolungare il mio percorso in questo incredibile club per almeno otto stagioni e di continuare a giocare davanti ai nostri speciali tifosi per creare altri momenti fantastici insieme. Si possono percepire l'ambizione e il potenziale di questa squadra entusiasmante. La determinazione di tutto il club nel lottare per i trofei più importanti è chiara a tutti e sono fiducioso che i nostri momenti migliori insieme debbano ancora venire".

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