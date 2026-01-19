Arsenal, due assenze certe contro l'Inter. Saka, la strategia di Arteta per la Champions

Ultimo allenamento a Londra in mattinata per l'Arsenal prima di partire nel pomeriggio verso l'aeroporto di Milano. I Gunners infatti bussano ai cancelli di San Siro per sfidare l'Inter domani in Champions League, torneo nel quale risultano pressoché imbattibili: 6 vittorie e 0 sconfitte finora per gli uomini di Arteta.

Il punto sugli infortunati

La forma fisica della squadra è pressoché positiva, quasi tutti i giocatori sono in piena condizione, anche se la perdita più grande al momento è quella di Riccardo Calafiori: l'ex terzino sinistro del Bologna infatti si è infortunato nel riscaldamento prima della partita contro il Brighton e non è ancora tornato ad allenarsi in gruppo dopo il problema muscolare, ha riferito Sky Sports UK. Un altro difensore, Piero Hincapiè, salterà la sfida contro l'Inter a San Siro dopo essersi fermato un paio di settimane fa circa dopo il big match col Liverpool. Potrebbe recuperare solamente in tempo per la gara contro il Manchester United di sabato, ma nemmeno oggi si è visto nel centro sportivo ad allenarsi.

Le ultime su Saka

Bukayo Saka non è partito titolare nell'ultima gara di Premier League contro il Nottingham Forest, tuttavia entrando negli ultimi 33 minuti. Nonostante le parole di Mikel Arteta e del "fastidio" sentito pre-partita, ad ogni modo non dovrebbe essere nulla di grave. Ma solo una tecnica conservativa, totalmente precauzionale, da parte del tecnico dei Gunners per averlo in piena forma a Milano.