Calafiori ko durante la FA Cup, ma Arteta rassicura Gattuso: "Piccoli acciacchi, niente di più"

L'Arsenal esce con il bottino pieno dalla sfida di FA Cup contro il Mansfield Town, vincendo per 2-1, ma deve fare i conti con l'apprensione per le condizioni fisiche di due pedine fondamentali. Durante il match, infatti, Mikel Arteta è stato costretto a richiamare in panchina anzitempo sia Leandro Trossard che Riccardo Calafiori. Una scelta precauzionale che ha immediatamente acceso i riflettori sulla tenuta del gruppo in un momento cruciale della stagione, caratterizzato da ritmi serrati e condizioni di gioco non ottimali.

"Piccoli acciacchi per Calafiori, ma niente di grave"

Nel post-partita, Mikel Arteta ha voluto chiarire la situazione di Calafiori, spiegando i motivi della sostituzione: "Entrambi hanno avvertito dei piccoli acciacchi. Non si sentivano a proprio agio nel continuare la gara; sapevo che questa sarebbe stata una possibilità, specialmente considerando le condizioni in cui abbiamo giocato oggi. Per questo motivo, abbiamo dovuto procedere con il cambio".

Il tecnico ha dunque confermato che per il difensore italiano si è trattato di un fastidio fisico che non gli permetteva di garantire il consueto contributo agonistico. Resta ora da capire se il riposo precauzionale basterà per riavere i due giocatori a disposizione in vista del prestigioso impegno europeo di mercoledì. Lo staff medico dell'Arsenal monitorerà costantemente Calafiori e Trossard nelle prossime ore, ma nessun timore in vista dello spareggio per andare al Mondiale, giovedì 26 marzo alle 20.45, a Bergamo, si gioca Italia-Irlanda del Nord.