TMW Arsenal = equilibrio. Unica imbattuta, ha subito 6 gol in un anno: il Bayern 5 in una sera

Con l'1-1 di stasera a Madrid, l'Arsenal si conferma l'unica squadra ancora imbattuta nella Champions League 2025-26: i Gunners hanno dimostrato una costanza di rendimento impressionante, collezionando ben dieci vittorie e tre pareggi nelle tredici sfide disputate. Questo percorso netto riflette la maturità tattica raggiunta dal gruppo, capace di gestire con autorità sia le sfide casalinghe che le trasferte più insidiose in ambito europeo.

Il segreto di questo successo risiede in una fase difensiva rasente la perfezione, che ha permesso alla squadra di subire appena sei gol in tutta la competizione. Questo dato, il più basso tra tutte le partecipanti, evidenzia un'organizzazione collettiva impeccabile e una capacità di soffrire senza mai disunirsi. Grazie a questa retroguardia d'acciaio, l'Arsenal non solo neutralizza le stelle degli attacchi avversari, ma costruisce le basi per il miglior risultato della sua storia in Champions League, anche se di fronte tra una settimana, a Londra, ci sarà un Atletico Madrid che venderà carissima la pelle.