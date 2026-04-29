Capello dopo l'1-1 fra Atletico e Arsenal: "Livello di qualità molto diverso rispetto a ieri"

Ai microfoni di Sky Sport, Fabio Capello ha commentato il pareggio per 1-1 fra Atletico Madrid e Arsenal, seconda semifinale di andata di Champions League dopo lo show di ieri fra PSG e Bayern Monaco:

"Al di là del calcio di rigore di Gyokeres c'è stato poco nel primo tempo, poi nella ripresa la partita è cambiata per agonismo e velocità. Lookman poteva essere decisivo ma non ha sfruttato 3 occasioni. Ho visto tanta aggressività, nessuna delle due poteva giocare tranquillamente e si è visto un livello di qualità molto diversa rispetto alla gara di ieri. Mancando qualità non sono state trasformate le occasioni in gol".