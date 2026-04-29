Ruggeri: "Yamal il più difficile da affrontare. Griezmann? Sue giocate sono il Calcio"

Il difensore dell'Atletico Madrid Matteo Ruggeri ha parlato dopo il pareggio per 1 a 1 contro l'Arsenal nell'andata della semifinale di Champions League: "Sappiamo tutti che durante la partita ci possono essere questi contatti, ma siamo stati bravi a restare in partita. L'arbitro ha fatto le sue scelte, giuste o sbagliate che siano, ma siamo stati bravi a restare in gara".

Che partita ha visto?

"Nel primo tempo eravamo messi molto bene in campo, poi nella ripresa abbiamo dato una svolta alla partita e alla fine potevamo anche vincerla. Ora pensare subito al ritorno".

Avete approcciato male la sfida, subendo l'Arsenal?

"Siamo arrivati bene fisicamente, abbiamo fatto la nostra partita e provato a vincerla in tutti i modi. Ora pensiamo al ritorno, sarà ancora più dura ma sono certo che ci arriveremo bene e con la testa giusta".

L'avversario più difficile da affrontare?

"Con Lamine è stata una bella battaglia, ci siamo incontrati più volte. Ma queste sfide danno stimoli, danno voglia di giocare ad alti livelli. Lui comunque è veramente impressionante".

La crescita avuta all'Atletico in termini di fiducia?

"La mia crescita è dovuta soprattutto al mister che ha creduto in me da subito, mi ha dato fiducia e mi ha dato tempo per lavorare bene. Difensivamente sono cresciuto grazie a lui e al suo lavoro. Posso ancora migliorare perché si può fare sempre, ma sono contento".

L'ultima di Griezmann in casa?

"Con la qualità che ha è riuscito a vivere tutto tranquillamente. Le sue giocate sono il calcio con la C maiuscola".