Atletico Madrid, Simeone: "A Londra sarà una sfida bellissima. Nella ripresa siamo cresciuti"

Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, ha parlato della sfida contro l'Arsenal pareggiata stasera a Madrid: "Sono fortissimi e i numeri lo dicono: dieci vittorie e tre pareggi in Champions, nel primo tempo potevano farci molto male ma nella ripresa sono calati fisicamente e noi siamo cresciuti soprattutto nella loro metàcampo, abbiamo tantissima voglia di fare grandi cose. A Londra sarà una sfida bellissima".

Ci si aspettava tanto da questa gara dopo il 5-4 di ieri:

"Tutto dipende da come vuoi vedere la partita: quando una partita finisce 5-4, la partita non è così bella per noi allenatori, da spettatori invece è bellissimo".