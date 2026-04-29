TMW Radio Dossena: "Milan-Leao, meglio lasciarsi. Nico Paz non può rimanere in Italia"

A parlare a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Beppe Dossena.

Milan, sacrificare Leao per Zirkzee e Sorloth?

"Leao? Il rapporto mi pare deteriorato, almeno col pubblico. Piovono fischi appena sbaglia qualcosa. Per il suo bene credo sia il momento di dividersi. Si deve pensare a questa opportunità, per il bene di tutti. E' il suo modo di porsi, non lo fa apposta, ma il clima non è bello".

Nico Paz, da una parte il Real, dall'altra il Como ma anche l'Inter. Cosa dovrebbe fare?

"Se ha dei dubbi, dovrebbe vedersi un'altra sfida di Champions, vedere due squadre di qualità e pensare che può aspirare a certi club. Uno come lui non può rimanere in Italia. Come fa a non partecipare a quella competizione? Per qualità, talento, capacità, ha le stimmate dei campioni. Per il bene nostro dovrebbe rimanere in Italia, ma il nostro calcio non è più paragonabile a quello europeo. Per lui questo campionato ora è troppo stretto, ha imparato tanto perché certe cose qui le impari, ma deve andare via. Lui al Real? Magari lo segue Fabregas...sta dimostrando di avere qualità anche lui. Per il gioco, per la filosofia che ha, è pronto anche lui per il salto. Vedo però molta complicità tra lui e la società, credo ci sia un bel rapporto e quando ci sono questi rapporti si trovano sempre le soluzioni".

PSG-Bayern, che ne dice?

"Il calcio sta diventando spettacolo, quindi anche gli allenatori e i calciatori devono rendersi conto che devono adeguarsi, sennò si rimane nella mediocrità. Le grandi squadre hanno capito di essere nella logica della distribuzione dei diritti televisivi. Il calcio va su quella direzione. Per adeguarsi devi fare investimenti, anche sui calciatori".