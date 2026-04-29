Tredici gare senza sconfitte in Champions League: l'Arsenal eguaglia il suo record
Si chiude sull’1-1 la semifinale d’andata di Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal, al Metropolitano. A sbloccarla è stato Viktor Gyokeres su rigore per i Gunners, prima del pareggio - sempre dal dischetto - firmato da Julian Alvarez per i Colchoneros. Un risultato che lascia tutto aperto in vista del ritorno.
Come riporta Opta l’Arsenal ha eguagliato la sua miglior striscia d’imbattibilità nella competizione: 13 partite senza sconfitte, eguagliando il record già stabilito tra il 2005 e il 2006.
13 - L'Arsenal ha eguagliato la sua più lunga serie di imbattibilità di sempre nella Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, disputando 13 partite consecutive senza subire sconfitte per la seconda volta – la precedente era avvenuta tra marzo 2005 e aprile 2006 (13). Resilienza. https://t.co/3WRSDRS5xt— OptaPaolo (@OptaPaolo) April 29, 2026
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