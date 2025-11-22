Assist di McTominay, Neres si regala la doppietta: il Napoli raddoppia contro l'Atalanta
TUTTO mercato WEB
Il Napoli trova il gol del 2-0 contro l'Atalanta a 7 minuti dalla fine del primo tempo. La griffe è ancora la stessa: David Neres. Non segnava da dieci mesi in campionato, stasera si regala la doppietta. McTominay dà palla nello spazio al brasiliano, che di prima intenzione incrocia il mancino e sigla il raddoppio.
Clicca QUI per seguire il LIVE di Napoli-Atalanta a cura della redazione di TMW!
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile