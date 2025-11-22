Napoli, Buongiorno al 45': "Dobbiamo continuare così, primi minuti fondamentali"
TUTTO mercato WEB
Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del primo tempo con l'Atalanta: "Dobbiamo continuare così, i primi minuti saranno fondamentali. Bisogna vincere le seconde palle e continuare ad andare forte".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile