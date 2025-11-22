Juventus, dall'Inghilterra: l'Arsenal punta Yildiz e ha già incontrato il suo agente a Torino

Il futuro di Kenan Yildiz continua a essere uno dei temi più caldi del mercato internazionale. Il talento turco della Juventus, tra i profili più osservati d’Europa, è finito nuovamente nel mirino dell’Arsenal. Secondo quanto riportato dal portale inglese CaughtOffside, emissari dei Gunners avrebbero incontrato a Torino Jorge Mendes, agente del classe 2005, per sondare concretamente la possibilità di un trasferimento a Londra.

Arteta considera Yildiz un potenziale rinforzo di altissimo profilo da affiancare a elementi come Saka, Trossard ed Eze, con l’obiettivo di ampliare le soluzioni offensive di una squadra già competitiva ai massimi livelli. La Juventus, però, non sembra intenzionata a cedere il proprio gioiello. Da oltremanica filtra che la richiesta bianconera oscillerebbe tra i 90 e i 100 milioni di euro, cifra che rispecchia la centralità del giocatore nel progetto tecnico e la volontà della società di blindarlo.

Resta comunque aperto il dossier rinnovo. Il contratto di Yildiz scade nel 2029, ma l’accordo per un adeguamento economico non è stato ancora trovato. Nei giorni scorsi Giorgio Chiellini aveva provato a stemperare i timori dei tifosi, invitando alla calma e sottolineando la volontà comune di proseguire insieme. Le trattative, però, non hanno ancora portato alla fumata bianca, lasciando spazio a nuove voci e a un interesse internazionale destinato a crescere.