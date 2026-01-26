Aston Villa, Dibu Martinez al bivio: tra errori pesanti in Premier e le sirene dell'Inter

Celebre campione del Mondo 2022, peraltro da assoluto protagonista, nonché doppio Trofeo Yashin (premio al miglior portiere del mondo), Emiliano Martinez è ancora all'Aston Villa. Arrivato in sordina dall'Arsenal nel 2020, strada facendo il portiere argentino è diventato un autentico leader dello spogliatoio e della squadra di Unai Emery e attualmente è in lotta aperta per la Premier League (terzo posto). Agli ottavi di Europa League. Dopo il mancato trasferimento al Manchester United in estate, 'Dibu' è finito sotto la lente d'ingrandimento. Seppur raggiunto il traguardo nobile della 200ª presenza in Premier con la maglia dei Villans, con un totale di 59 clean sheet, il 33enne sembra trovarsi a un bivio per il suo futuro.

Gli sbagli pesano

Perché di fatto sfumato lo United, è nata un'incostanza importante da parte di Emi Martinez, come fa notare BBC Sport. Le statistiche stagionali raccontano una storia a due facce: ha la miglior percentuale di parate del campionato (76,1%) ed è quinto per "gol sventati" (17). Ha effettuato 55 parate, il dodicesimo valore della Premier. E la squadra di Unai Emery ha incassato 25 reti, otto di queste sono state incassate dal vice Marco Bizot. A pesare sulle spalle del Dibu Martinez tuttavia, i 3 errori che hanno portato direttamente a un gol, il dato più alto del campionato. Il più clamoroso a novembre ad Anfield, con palla regalata a Salah per il 2-0 del Liverpool. Poi la scorsa domenica contro l'Everton, con l'incertezza sul tiro di McNeil che ha favorito il gol vittoria di Barry.

Distratto dal mercato?

Il portiere argentino di 33 anni ha saltato la vittoria recente in Europa League contro il Fenerbahce per un problema al polpaccio, ma i rumor riguardo all'interessamento dell'Inter sono arrivati fino in Inghilterra e l'Aston Villa - secondo il media inglese - valuterà il suo futuro in estate. ìDibu' resta il titolare di Emery, ma la sensazione è che una risoluzione definitiva arriverà solo tra sei mesi.