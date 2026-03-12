Juventus a caccia di un portiere per l'anno prossimo: primi contatti per il Dibu Martinez

Le prestazioni di Michele Di Gregorio in questa stagione hanno creato non pochi dubbi, nelle menti dei dirigenti della Juventus. Con le valutazioni in vista del prossimo anno che inevitabilmente riguarderanno anche l'ex Monza. In questo senso, il quotidiano Tuttosport rilancia un nome prestigioso per la porta del futuro della Juventus.

Negli ultimi giorni, si legge, la società bianconera ha sondato il terreno per Emiliano Martinez, portiere dell'Argentina e dell'Aston Villa. El Dibu rappresenterebbe il profilo di esperienza e leadership per la porta juventina, col termine di questa stagione che potrebbe essere il momento giusto per provare un'esperienza lontano dalla Premier League dopo anni vissuti a quelle latitudini.

I rapporti con l'Aston Villa sono buoni, come dimostrano le operazioni del passato, da Barrenechea a Iling Junior e soprattutto Douglas Luiz. E proprio il brasiliano, tornato nelle scorse settimane a Birmingham, potrebbe essere una carta importante da giocarsi nella trattativa per il Dibu. Il club inglese vorrebbe trattenerlo, pur cercando di spendere meno rispetto ai 25 milioni di euro più 3,5 di bonus pattuiti nel riscatto. E qua potrebbero allargarsi i discorsi per Martinez, il quale chiederebbe un triennale da 5 milioni di euro netti a stagione per sposare un nuovo progetto lontano dall'Inghilterra.