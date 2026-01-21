Inter, ieri l'incontro con gli agenti del Dibu Martinez: sul piatto un'offerta di ingaggio da 4 milioni

Con Yann Sommer che a fine stagione saluterà l'Inter al termine della scadenza del proprio contratto, i nerazzurri sono a caccia di un estremo difensore per il futuro e, come scrive Sky Sport, nella short list di Marotta e Ausilio sarebbe finito il Campiona del Mondo argentino Emiliano Martinez.

Nella giornata di ieri la dirigenza interista ha incontrato il fratello e l'agente del portiere di proprietà dell'Aston Villa, ribadendo il proprio interesse e la propria stima per il 'Dibu', pur ribadendo di non essere intenzionata ad andare oltre ad un'offerta da 4 milioni di euro annui. I contatti restano costanti e nelle prossime settimane non sono esclusi degli avvicendamenti.

Emiliano Martinez milita nell'Aston Villa dal 2020, dove ha raccolto 233 presenze in tutte le competizioni. Quest'anno, dopo un estate travagliata in cui il portiere era sembrato ad un passo dal trasferimento al Manchester United, è sceso in campo per 21 partite raccogliendo 6 clean sheets.