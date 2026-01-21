Inter, l'ingaggio del Dibu Martinez è un problema: a fare la differenza può essere... Lautaro

L'Inter sta già pensando al futuro e, malgrado la presenza di Josep Martinez in squadra, ha intenzione di ingaggiare un nuovo portiere in estate per sostituire Yann Sommer, il cui contratto è in scadenza e non verrà rinnovato. Per questo, secondo quanto riportato da Sky Sport, sono già stati avviati i primi contatti con Emiliano Martinez dell'Aston Villa, il cui accordo con gli inglesi terminerà il 30 giugno 2029.

Tra i migliori al mondo nel suo ruolo, Martinez prende un ingaggio molto alto e di conseguenza questo rende l'operazione complicata, soprattutto perché non mancheranno le alternative all'argentino. A fare la differenza potrebbero essere gli ottimi rapporti con Lautaro Martinez: il Toro è pronto a convincere l'amico a trasferirsi a Milano per migliorare ancora la squadra di Cristian Chivu.

In carriera vanta 233 presenze con l'Aston Villa, 38 gare con l'Arsenal, 37 match con la squadra delle riserve dei Gunners, 18 sfide con il Reading, 15 partite con il Wolverhampton, 15 gettoni con lo Sheffield United, 8 apparizioni con il Rotherham, 6 presenze con il Getafe e un incontro con l'Oxford United. Inoltre è sceso in campo anche 57 volte con l'Argentina e 8 con l'Under 17. Nel suo palmares annovera un Mondiale, 2 Copa America, 3 FA Cup, 3 Community Shield e una Finalissima.