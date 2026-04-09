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Atalanta -2 dalla Juve, Scamacca si è allenato parzialmente in gruppo. Hien e Rossi a parte
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Seduta di allenamento in tarda mattinata per l'Atalanta. Come raccolto da TMW, in tre hanno svolto un programma di lavoro differenziato: l'attaccante Gianluca Scamacca si è allenato parzialmente in gruppo, mentre il difensore Isak Hien e il portiere Francesco Rossi hanno fatto lavoro individuale.
Domani è in programma una seduta pomeridiana, in cui la squadra di mister Palladino continuerà a preparare il big match di sabato contro la Juventus, valido per il 32° turno di Serie A.
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