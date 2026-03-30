TMW Scamacca non molla, in campo prima degli altri. Ma anche domani andrà in tribuna

Gianluca Scamacca sul pezzo fino alla fine. Presentatosi lunedì scorso a Coverciano con una lesione muscolo-fasciale all'adduttore destro, il centravanti dell'Atalanta in questi giorni ha provato in tutti i modi a mettersi a disposizione del commissario tecnico. Quest'oggi il calciatore classe '99 è sceso in campo prima degli altri, ha cominciato a lavorare con lo staff tecnico del CT ancora prima che Gennaro Gattuso e i suoi compagni di squadra scendessero in campo. Poi, una volta entrato in campo il gruppo, s'è aggregato al resto della squadra.

Scamacca ha iniziato a lavorare coi compagni a partire dagli allenamenti successivi alla gara di Bergamo vinta 2-0 giovedì sera contro l'Irlanda del Nord. Sabato era regolarmente in campo con la squadra e lo stesso anche ieri e oggi. Gattuso però per la gara di domani contro la Bosnia a Zenica che decreterà se parteciperemo o meno alla prossima Coppa del Mondo vuole affidarsi a chi è al 100% ed ecco perché i quattro attaccanti a disposizione per il suo 3-5-2 saranno Retegui, Kean, Esposito e Raspadori.

Scamacca resta comunque a disposizione, anche perché la lista dei convocati verrà ufficializzata solo domattina. Col gruppo poi, oltre ai 28 giocatori convocati, partirà anche Guglielmo Vicario, portiere che a questo giro è stato costretto ad alzare bandiera bianca causa intervento chirurgico per un'ernia, ma che da giorni è a Coverciano con la squadra per supportare i suoi compagni.