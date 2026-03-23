Atalanta, per Scamacca venti giorni di stop: proverà a esserci per la sfida al Lecce
L'Atalanta segue con apprensione le ultime notizie circa l'infortunio di Gianluca Scamacca: lo staff medico segue da vicino l'evoluzione del fastidioso infortunio patito dal centravanti romano, fermatosi venerdì al termine della consueta seduta di allenamento.
Nella mattinata di sabato, il bomber nerazzurro si è sottoposto a una risonanza magnetica per valutare l'entità del dolore. L'esito degli esami strumentali ha evidenziato una lesione muscolo-fasciale all'adduttore della gamba destra. – come riporta L'Eco di Bergamo – i tempi di recupero esatti dipenderanno dall'evoluzione del quadro clinico, ma per infortuni di questa natura si stima solitamente uno stop di almeno venti giorni.
Niente spareggio con la maglia azzurra per lui, questo è certo. Approfittando della sosta per gli impegni delle selezioni nazionali, l'attaccante tenterà il recupero, sebbene la sua presenza sia fortemente a rischio anche per l'incrocio del lunedì di Pasquetta (6 aprile) contro il Lecce sul prato della New Balance Arena.
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