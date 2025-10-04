Atalanta arginata dal Como, ma imbattuta dopo 6 giornate: è la terza volta nella storia

C'è più di qualche rammarico per le occasioni da gol macinate contro il Como alla New Balance Arena questa sera, eppure l'Atalanta rilevata da Ivan Juric in estate può vantare una grande statistica dopo l'1-1 ottenuto in casa: secondo quanto riportato da OPTA, la Dea è rimasta imbattuta nelle prime 6 gare giocate nel massimo campionato di Serie A. Tra 2 vittorie e 4 pareggi. E soltanto per la terza volta nella sua storia, dopo la stagione 2000/01 con 4 successi e 2 pari, così come nel 2022/23 con gli stessi risultati acquisiti.

Nel post-partita intanto, in conferenza stampa, il tecnico nerazzurro Ivan Juric ha commentato così l'esito del match: "Non era scontato ripetersi, invece penso che l'Atalanta si sia comportata molto bene. Nel secondo tempo abbiamo pressato molto: è mancata forse un po' di qualità seppur abbiamo dei giocatori bravi anche sotto quel profilo".

E ha aggiunto: "Andiamo forte. Bisogna farsi trovare pronti fisicamente e mentalmente, penso che abbiamo allargato la rosa. Speriamo di recuperare qualche infortunio. Sensazioni dall'inizio della stagione? Mi dispiace molto che ci mancano 3-4 punti viste le prestazioni. Lookman va recuperato passo dopo passo, ma comunque sia lui che Dino hanno creato occasioni", la chiosa di Juric.