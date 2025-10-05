Condò analizza: "Juventus prigioniera di tre centravanti, Koopmeiners continua a fallire..."

"Alla prima giornata di campionato pensavo che fosse il Milan a chiarire dei dubbi". Esordisce così Paolo Condò, noto giornalista e opinionista di Sky Sport, dagli studi televisivi per anticipare la maxi sfida di Serie A in programma domani sera (ore 20:45) tra Juventus e Milan all'Allianz Stadium. Specialmente dopo una stagione in cui i rossoneri, rimasti senza coppe europee, hanno già dato un segnale fortissimo al campionato attuale battendo il Napoli a San Siro.

"Li ha chiariti, indubbiamente", continua Condò a proposito delle incertezze che nutriva sul Milan inizialmente. "La Juventus invece è ancora un po' prigioniera di alcuni equivoci e situazioni creati, come per il caso del centravanti. Se ce ne fosse uno in meno dei tre che hanno, e un grande centrocampista di raccordo che non c'è perché Koopmeiners continua a fallire la prova... la Juventus sarebbe una seria candidata allo Scudetto".

Attorno alla scelta da prendere tra David, Vlahovic e Openda per Igor Tudor, allenatore bianconero: "La Juventus ha segnato finora 15 gol, compresa la Champions League. Otto sono stati segnati da giocatori entrati nel primo minuto, 7 da giocatori subentrati. Di questi 7 gol, 4 ne ha fatti Vlahovic contro zero da quando è stato impiegato dal primo minuto. La corte si pronunci...".