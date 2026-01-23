Atalanta, Bellanova verso il forfait col Parma: domani la decisione definitiva dello staff medico
Seduta pomeridiana oggi per l’Atalanta, con indicazioni importanti dall’infermeria in vista della sfida di domenica col Parma, valida per il 22° turno di Serie A. Raoul Bellanova ha svolto allenamento individuale in campo, segnale di un recupero ancora non completo: le possibilità di vederlo a disposizione restano ridotte, anche se lo staff nerazzurro prenderà una decisione definitiva nella giornata di domani, dopo le ultime valutazioni.
Situazione diversa per Mitchel Bakker, che ha invece lavorato in modo integrato con la squadra Primavera, proseguendo il percorso di rientro graduale.
Il programma prevede un’unica seduta di allenamento nel pomeriggio di domani, decisiva soprattutto per capire se Bellanova potrà rientrare in gruppo o se verrà ulteriormente gestito. Lo staff di mister Palladino mantiene un atteggiamento prudente, con l’obiettivo di evitare rischi inutili.
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.