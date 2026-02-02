Atalanta, nessun problema tra Bellanova e Palladino: il cambio è avvenuto per l'ammonizione

Como-Atalanta è stata anche la partita del rientro in campo di Raoul Bellanova, esterno destro della Dea non giocava dal 9 dicembre, quando riportò una lesione muscolare di grado fra il primo e il secondo del bicipite femorale destro contro il Chelsea nella sesta giornata di Champions League. Il classe 2000 è entrato al posto di Zalewski all'inizio della ripresa ed è rimasto sul terreno di gioco fino all'86', quando Raffaele Palladino lo ha richiamato in panchina.

Tra l'ex Cagliari, Inter e Torino e il tecnico nerazzurro però non c'è nessun problema, anche perché la sostituzione non è avvenuta per motivi tecnici o tattici, ma solamente perché Bellanova era ammonito e, essendo la sua squadra già in 10 uomini, l'allenatore non ha voluto correre rischi e ha optato per inserire Kossounou. L'utilizzo da parte del 25enne nelle prossime gare dunque non è in discussione, anzi, probabilmente il suo minutaggio crescerà sempre di più per permettergli di tornare gradualmente in condizione ed evitare possibili ricadute.

Bellanova ha il contratto in scadenza nel 2029, è stato sondato pure da altri club, ma, come riportato tempo fa da TMW, la società non ha mai considerato la possibilità di cederlo. Ora è pronto a riprendersi la titolarità della corsia.