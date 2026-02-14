Lazio-Atalanta, i convocati di Palladino: recuperato Scamacca, sarà della sfida
Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino per Lazio-Atalanta, gara della 25ª giornata della Serie A Enilive 2025/26 in programma alle ore 18 alo stadio Olimpico di Roma:
Portieri
Carnesecchi Marco (29)
Rossi Francesco (31)
Sportiello Marco (57)
Difensori
Kossounou Odilon (3)
Hien Isak (4)
Bakker Mitchel (5)
Bellanova Raoul (16)
Djimsiti Berat (19)
Kolašinac Sead (23)
Scalvini Giorgio (42)
Bernasconi Lorenzo (47)
Ahanor Honest (69)
Zappacosta Davide (77)
Centrocampisti
Musah Yunus (6)
Sulemana Kamaldeen (7)
Pašalić Mario (8)
Samardžić Lazar (10)
Éderson (13)
de Roon Marten (15)
Zalewski Nicola (59)
Attaccanti
Scamacca Gianluca (9)
Raspadori Giacomo (18)
Krstović Nikola (90)
