Atalanta, Djimsiti ancora a parte: il difensore va verso il forfait per la gara con l'Inter
A due giorni dalla partita contro l'Inter, in programma per domenica alle ore 20.45 alla New Balance Arena, l'Atalanta è scesa in campo oggi a Zingonia per una seduta pomeridiana. Lavoro individuale in campo per Bakker mentre Berat Djimsiti ha lavorato a parte e molto difficilmente sarà a disposizione per la gara contro i nerazzurri di Cristian Chivu.
Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW è molto più probabile infatti che il difensore centrale torni a disposizione di Raffaele Palladino per le prima gare del 2026. Raoul Bellanova ha continuato con le terapie, per provare a tornare il prima possibile in campo. Per domani, alla vigilia della gara contro l'Inter, è in programma un allenamento pomeridiano, sempre a Zingonia.
