Il Bayern dilaga con l'Atalanta, Kimmich: "Mai visto tifosi incitare così sul 6-1"

L'Atalanta è stata travolta dal Bayern Monaco e Joshua Kimmich, centrocampista dei bavaresi, ha commentato al sito ufficiale del club il 6-1 maturato a Bergamo, che sa davvero di ipoteca sul passaggio del turno: "Ci sono voluti circa cinque minuti per entrare davvero in partita. Dopodiché, abbiamo creato una grande occasione dopo l'altra. È stata una prestazione molto solida".

Kimmich però si congratula con il pubblico, che ha supportato la Dea fino alla fine malgrado un passivo pesantissimo, che avrebbe potuto incidere inevitabilmente sul morale dei presenti alla New Balance Arena: "Il modo in cui abbiamo giocato è stato impressionante. Sapevamo che l'atmosfera qui sarebbe stata fantastica. Non ho mai visto una vittoria per 6-1 con i tifosi che incitavano ancora la squadra in quel modo. È straordinario. La dice lunga sui tifosi e sull'atmosfera qui".