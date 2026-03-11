Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pescara, si complica la corsa salvezza: niente tifosi in trasferta fino a fine stagione

Pescara, si complica la corsa salvezza: niente tifosi in trasferta fino a fine stagione
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Tommaso Maschio
Oggi alle 10:37Serie B
Tommaso Maschio

Manca ancora l’ufficialità, ma il Pescara non potrà contare sui propri tifosi in trasferta fino al termine della stagione. Dopo i fatti di Frosinone – che portarono alla sospensione per circa sette minuti della sfida – infatti è scattato il divieto di trasferta per i biancazzurri fino al termine della stagione come riferisce Rete8 attraverso i propri canali.

Fatti che erano già costati una pesante multa (18mila euro) come si leggeva nel dispositivo del Giudice Sportivo di una settimana fa: “Ammenda di € 18.000,00: alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, al 21° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco causando il momentaneo stordimento del proprio preparatore atletico, costringendo, pertanto, l’Arbitro ad interrompere la gara per circa sette minuti; inoltre, in questo frangente, veniva lanciato anche un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

Gorgone e la sua squadra dunque non potrà contare sul sostegno dei proprio tifosi per le sfide contro Sudtirol, Empoli, Reggiana, Carrarese e Padova. Una bella tegola in vista di una corsa salvezza che potrebbe essere decisa anche da questi fattori esterni al campo.

Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
