Fiorentina, il dolore non passa: per l'utilizzo di Kean a Cremona si deciderà solo lunedì

Resta alta l'attenzione in casa Fiorentina per l'evoluzione del problema alla tibia che sta tormentando Moise Kean. Nonostante il tentativo, poi fallito, di recuperarlo domenica scorsa per la sfida contro il Parma, lo staff medico ha deciso di adottare la linea della massima cautela: il centravanti salterà ufficialmente l'impegno di Conference League contro i polacchi del Rakow. La preoccupazione principale, tuttavia, riguarda la trasferta di lunedì a Cremona, una partita di vitale importanza per la quale la presenza dell'ex juventino è ancora avvolta nel mistero.

Si deciderà solo lunedì sul suo impiego a Cremona

Allo stato attuale sembra essere imprevedibile il momento esatto in cui il dolore permetterà il rientro definitivo in gruppo. Anche nella giornata di ieri, Kean ha svolto una seduta differenziata, dividendo le sue ore al Viola Park tra terapia conservativa, lavoro specifico e visite di controllo. Il tempo scorre e il dubbio sulla sua disponibilità rimane concreto, complicando i piani tattici della squadra in vista del prossimo turno di campionato. Lo staff medico e il giocatore decideranno soltanto lunedì, fa sapere oggi La Repubblica nella sua edizione fiorentina.

Per lui quest'anno 8 gol in 24 partite, arrivati quasi tutti dalla 16esima giornata in poi, dopo un inizio di stagione molto difficile per lui per la Fiorentina.