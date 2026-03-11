TMW Bologna, rifinitura in vista dell'euroderby: Heggem e Miranda verso il recupero

Allenamento di rifinitura da poco terminato per il Bologna di Vincenzo Italiano alla vigilia dell'euroderby contro la Roma di Gian Piero Gasperini. L'andata degli ottavi di finale di Europa League si giocherà domani alle 18.45 al Dall'Ara.

Al centro tecnico Nicolò Galli di Casteldebole il Bologna è sceso in campo con tutta la rosa a disposizione, compresi i giocatori fuori dalla lista UEFA come De Silvestri ed Helland. Molta pretattica da parte di Vincenzo Italiano che nei quindici minuti aperti ai media non ha dato alcuna indicazione ai rossoblù e non ha distribuito le casacche per dividere il gruppo in due formazioni per la classica partitella a campo ridotto. Tuttavia dalle semplici andature di attivazione atletica e dai torelli con la palla, sembrerebbero completamente a disposizione sia Torbjorn Heggem sia Juan Miranda.