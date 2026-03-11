Live TMW Fiorentina, Parisi: "Il clima è abbastanza tranquillo, ora siamo padroni del nostro destino"

Nel giorno di vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Conference League contro il Rakow Czestochowa, il terzino della Fiorentina Fabiano Parisi interviene in conferenza stampa presso il 'Wind3 Media Center' del Rocco B. Commisso Viola Park per presentare il match. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

Ore 12:06 - inizio conferenza stampa

Qual è il clima in spogliatoio

"Il clima è abbastanza tranquillo ma ora siamo padroni del nostro destino. Domani la partita sarà difficile, ostica.

Le piace fare l'esterno destro?

"Voglio ringraziare il mister per la fiducia che mi sta dando. Io mi metto a disposizione a prescindere dal ruolo e credo di avere le caratteristiche anche per fare l'esterno destro".

Cosa cambia nel suo tipo di gioco quando sente di aver fiducia?

"Sicuramente la fiducia aiuta tantissimo il calciatore. Poi devo essere consapevole delle responsabilità che mi devo assumere. Con Pioli ho giocato solo 30 minuti, io di questo devo ringraziare Vanoli".

Sta vivendo diversamente le partite dopo Como?

"Preferisco parlare di altro. Io sono concentrato a migliorarmi e a lavorare per raggiungere gli obiettivi".

Sta cercando di prendersi qualche responsabilità?

"Ognuno di noi deve farlo in questo momento. Io mi ritengo un leader silenzioso che cerca di dimostrare tutto in campo".

Come sta vivendo questo cambiamento di stagione?

"Sicuramente cambiare un obiettivo mentalmente non è facile. Mancano però 10 partite e non possiamo permetterci di pensare più in la che alla prossima. Adesso tutte le gare sono delle finali".

Cosa è mancato con Pioli?

"Non lo so. Le prime dieci partite non sono andate bene, abbiamo fatto soli 4 punti. Adesso stiamo vivendo un momento migliore, anche se sono normali gli alti e i bassi, senza esaltarsi quando le cose vanno bene e senza affossarsi se le cose se le cose vanno male".

Ore 12:40 - fine conferenza stampa