Che fine ha fatto Gytkjaer? Il danese con Longo è sparito dai radar: solo 35' in campo

Che fine ha fatto Christian Gytkjaer? È una domanda che a Bari iniziano a farsi in molti viste le difficoltà della squadra attualmente penultima in campionato con appena 25 reti segnate in 29 partite (peggior attacco della categoria). Il danese, arrivato come grande colpo estivo, sotto la gestione Moreno Longo è infatti praticamente scomparso.

Sparito dai radar

Titolare alla prima del neo tecnico in panchina, contro il Cesena, l’esperto centravanti ha da allora collezionato appena 35 minuti nelle successive otto gare non alzandosi neanche dalla panchina nelle ultime quattro. Segnale che il classe ‘90, non essendoci notizie su eventuali infortuni, non rientri più nei piani con il tecnico Longo che gli preferisce non solo Gabriele Moncini, cannoniere biancorosso con 7 reti, ma anche quel Marvin Cuni arrivato dalla Sampdoria e che non ha certo lasciato il segno finora (0 gol in otto presenze).

La sua stagione

Il danese nella gestione precedente era sceso in campo da titolare dieci volte nelle prime 20 presenze restando fuori solo in occasione delle prime tre gare di campionato. A referto Gytkjaer ha messo a segno tre reti che hanno portato in dote cinque punti (una vittoria col Cesena e i pareggi con Virtus Entella e Spezia). Poco per un giocatore delle sue qualità e del suo curriculum che in Serie B vanta 29 reti in 113 presenze e la conquista di due promozioni con Monza e Venezia da protagonista.