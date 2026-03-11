Juve Stabia, il paradosso del gol: si segna ma non con gli attaccanti. Pesa l’assenza di Candellone

Cinque gare senza vittorie e un problema non da poco in attacco. Si può sintetizzare così il momento della Juve Stabia di Ignazio Abate in Serie B. Con la classifica che parla ancora di zona playoff, ma con almeno due squadre che si stanno avvicinando in maniera importante.

Il paradosso: segnare ma avere problemi offensivi

Il nodo centrale di questo particolare momento della compagine campana sembra legato alla produzione offensiva. Nelle ultime cinque gare, infatti, di gol ne sono arrivati solo tre. E nessuno di questi porta la firma di un attaccante, bensì di tre centrocampisti (Carissoni, Maistro e Correia). Per trovare la rete di un attaccante, infatti, bisogna ritornare al referto di Juve Stabia-Padova terminata 3-3 con Gabrielloni e Burnete. Bene, quindi, l'apporto offensivo della linea mediana, ma non quello del reparto offensivo. Su cui pesa evidentemente l'assenza di Leonardo Candellone.

Assenza di peso

Il 27 delle Vespe, oltre ad essere il capocannoniere della squadra con 7 reti, è anche l'unico ad avere dimostrato una continuità di presenza in area avversaria, con anche tre reti consecutive nelle sue ultime tre apparizioni. Che purtroppo per Abate risalgono al mese di gennaio contro Pescara, Bari e Virtus Entella. Da quel momento il bomber di Torino è dovuto rimanere fermo ai box per un problema muscolare. E cosa ancor più brutta: dovrebbe rimanerci fino ad aprile inoltrato.

Senza Candellone la Juve Stabia ha perso il suo principale riferimento offensivo. E se i gol del centrocampo possono aiutare, difficilmente possono sostituire con continuità il peso di un centravanti.