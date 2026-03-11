Coppa Italia femminile, al via le semifinali: oggi Fiorentina-Juventus
TUTTO mercato WEB
Al via oggi le semifinali di Coppa Italia femminile: alle 18.00 il fischio d'inizio di Fiorentina-Juventus, domani alla stessa ora sarà il turno di Roma-Inter.
IL TABELLONE DELLA COPPA ITALIA FEMMINILE
Coppa Italia Femminile
Andata
Mercoledì 11 marzo
Fiorentina-Juventus ore 18:00
Giovedì 12 marzo
Roma-Inter ore 18:00
Ritorno 28-29 Marzo
Juventus-Fiorentina
Inter-Roma
Altre notizie Calcio femminile
Editoriale di Fabrizio Biasin Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
Le più lette
2 Milan: il lavoro di Allegri (e l’opzione Real). Inter, la memoria corta sui nerazzurri di Chivu. Juve, Spalletti e l’importanza del rinnovo. De Rossi, il Var e la lezione del Bayern
Ora in radio
09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
La sconfitta più roboante della storia europea dell'Atalanta è l'ennesimo monito per il calcio italiano
Serie A
Atalanta, Musah: "Ora testa al campionato per finire in alto. Tifosi? Mai vissuto niente del genere"
Inter, i tanti infortuni mettono in stand-by il rinnovo di Calhanoglu. In entrata il preferito resta Koné
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile