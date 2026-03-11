Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Roma, Paulo Dybala a un passo dall'addio. Rinnovo praticamente impossibile

© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 09:15Serie A
Andrea Losapio

Paulo Dybala e la Roma sono sempre più vicini alla separazione. Non è solo una questione tecnica o di rendimento, ma soprattutto economica. L’argentino percepisce circa 8 milioni di euro netti a stagione più circa 2 di bonus, una cifra che nel contesto giallorosso è diventata fuori parametro. Un accordo cresciuto nel tempo, complice il meccanismo dei bonus che ha progressivamente alzato la base fissa. Il risultato è un ingaggio che sfora i dieci milioni complessivi, impossibile da sostenere per una società che negli ultimi anni ha cercato di rientrare nei paletti finanziari.

Per continuare servirebbe un taglio importante dello stipendio, ma anche in quel caso non è detto che ci siano le condizioni. L’argentino è ormai nella fase finale della carriera. Si avvicina ai 33 anni e a questo si aggiunge un altro fattore: gli infortuni. Negli ultimi anni Dybala ha avuto diversi stop fisici che ne hanno limitato la continuità, costringendo spesso la Roma a gestirlo tra campo e infermeria.

Così il futuro potrebbe riportarlo a casa. Il Boca Juniors è da tempo sullo sfondo e dietro l’operazione c’è soprattutto l’amico e compagno di nazionale Leandro Paredes. Lo stesso Dybala ha lasciato più di uno spiraglio: “Tengo una porta aperta per il ritorno in Argentina”, spiegando anche che “Paredes mi fa pressione per andare al Boca”. Parole che non chiudono, anzi alimentano la suggestione che in Argentina sognano da tempo.

