Fantacalcio, i migliori centrocampisti dopo 28 giornate
Ecco i 5 migliori centrocampisti per fantamedia dopo 28 giornate presi da Fantalab.
1 - Santos: 4 presenze - fantamedia 8.00 - media voto 6.50 - 2 gol
2 - Pulisic: 18 presenze - fantamedia 7.69 - media voto 6.42 - 8 gol - 2 assist
3 - Calhanoglu: 18 presenze - fantamedia 7.64 - media voto 6.53 - 8 gol - 2 assist - 6 ammonizioni
4 - Baturina: 15 presenze - fantamedia 7.53 - media voto 6.33 - 5 gol 3 assist
5 - Paz: 27 presenze - fantamedia 7.24 - media voto 6.37 - 9 gol - 5 assist - 5 ammonizioni
