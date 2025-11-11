Palladino ritrova Maldini all'Atalanta. L'ha lanciato a Monza, lo voleva alla Fiorentina

Raffaele Palladino è il nuovo allenatore dell'Atalanta, adesso la notizia è anche ufficiale. Osservando la squadra che va a prendere in mano il tecnico di Mugnano, attualmente al 13° posto della classifica con appena 13 punti raccolti nelle prime 11 giornate del campionato di Serie A, c'è qualcuno che conosce già.

Sì, perché Palladino all'Atalanta ritroverà Daniel Maldini, unico componente nella rosa della Dea che abbia già allenato. Qualcosa di più, in realtà, visto che nei fatti Palladino è stato il primo allenatore a dare realmente fiducia al figlio d'arte, lanciato nella seconda parte della stagione 2023/2024 nella quale è riuscito a mettere insieme 4 gol in 11 apparizioni, uno ogni 326 minuti, di media segnando quindi una rete ogni partita, qualcosa in meno addirittura.

Non solo il Monza, perché il percorso professionale di Palladino e Maldini junior avrebbe potuto proseguire in parallelo anche alla Fiorentina. Il nome del figlio d'arte era uno di quelli indicati dal tecnico ai propri dirigenti, che lo hanno accontentato invece su un altro fronte, quello che ha portato Colpani. Adesso i due si ritroveranno in quel di Bergamo, con la convinzione di poter scrivere nuove pagine di calcio che facciano bene a entrambi.