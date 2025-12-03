Atalanta-Genoa, le formazioni ufficiali: Ekhator con Carboni dal 1', Dea coi titolarissimi
Palladino coi titolarissimi o quasi, più turnover per De Rossi: queste le scelte dei due tecnici per la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia in programma alle 15 alla New Balance Arena. De Ketelaere e Sulemana agiranno alle spalle di Scamacca nella Dea, mentre Lookman ha un turno di riposo. Occasione anche per Sportiello tra i pali. Queste le formazioni ufficiali della sfida tra Atalanta e Genoa:
ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Sulemana; Scamacca.
A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Kossounou, Musah, Samardzic, Lookman, Ederson, Scalvini, Brescianini, Bernasconi, Ahanor, Maldini, Krstovic.
Allenatore: Palladino.
Attacco sperimentale nei rossoblù, con Carboni che agirà alle spalle di Ekhator, mentre a centrocampo torna Stanciu al fianco di Masini e Frendrup, mentre Fini dovrebbe adattarsi sulla destra.
GENOA (3-5-2): Siegrist; Norton Cuffy, Otoa, Vasquez; Ellertson, Frendrup, Stanciu, Masini, Fini; Carboni, Ekhator.
A disposizione: Leani, Sommariva, Thorsby, Martin, Ostigard, Vitinha, Messias, Onana, Ekuban, Marcandalli, Colombo, Cueca, Venturino.
Allenatore: De Rossi.
