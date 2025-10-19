Atalanta, Hien: "Ambiente fantastico, orgoglioso di squadra e compagni"
Scelto da Juric per la sfida tra Atalanta e Lazio, Isak Hien ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Non abbiamo ancora perso e fatto molto bene in questa stagione. Siamo mancati giusto negli ultimi metri, abbiamo una squadra forte e prendiamo ogni partita con lo stesso obiettivo: vincere. Qui c'è un ambiente fantastico, i tifosi ci danno sempre tanto e giocare qui è sempre molto bello. Sono orgoglioso di questa squadra".
Editoriale di Luca Calamai E' un'Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
