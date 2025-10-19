Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Leao e Kean titolari. Pioli rinuncia a Gudmundsson

Il Milan sfiderà la Fiorentina a San Siro a partire dalle 20.45 per prendersi la vetta solitaria della classifica. Massimiliano Allegri deve far fronte a tantissime assenze, visto che mancheranno Rabiot, Pulisic, Estupinan, Nkunku e Loftus Cheek, che va direttamente in tribuna. Il tecnico rossonero non cambia però sistema di gioco e conferma il 3-5-1-1 riproponendo il solito terzetto difensivo davanti a Maignan, ma cambiando inevitabilmente qualcosa a centrocampo. Insieme all'intoccabile Modric e a Fofana ci sarà Ricci, con Athekame e Bartesaghi sulle fasce. Davanti panchina per Gimenez e grande chance per Leao, supportato da Saelemaekers.

Risponde Stefano Pioli con un modulo a specchio, che prevede Pongracic, Pablo Mari e Ranieri davanti a De Gea e un centrocampo formato da Mandragora, Nicolussi Caviglia e Fagioli, ai cui lati agiranno Dodo e Gosens. Sorpresa sulla trequarti, dove Gudmundsson viene lasciato in panchina a discapito di Fazzini. Kean recupera e sarà titolare al centro dell'attacco.

Milan (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers; Leao. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Sala, Gimenez, Balentien. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Fiorentina (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Pablo Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Fazzini; Kean. A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Comuzzo, Viti, Kouadio, Parisi, Ndour, Gudmundsson, Sohm, Sabiri, Fortini, Piccoli, Dzeko. Allenatore: Stefano Pioli.